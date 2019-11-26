Киев, , 11:35 — REGNUM Министр энергетики Украины Алексей Оржель в ходе своего последнего публичного выступления «перепутал бензин с газировкой», заявил 26 ноября украинский политический эксперт Юрий Гаврилечко.

«Приоритет правительства — энергоэффективность… 2 млрд грн есть в госбюджете на энергоэффективность. Но мы не останавливаемся, и уже наработан пакет, который предусматривает реформирование экологического налога на СО₂, на все топливо, содержащее в себе СО₂», — сказал Оржель в ходе брифинга 25 ноября.

«Диоксид углерода, он же СО₂ — это уже продукт сгорания! Причём полного сгорания углерода! Потому «топлива, содержащего СО₂» не только не существует, но даже не может существовать! Министр перепутал бензин с газировкой. Ну что же, бывает», — прокомментировал заявление министра Гаврилечко.

ИА REGNUM напоминает, что Оржель был назначен на должность министра энергетики Украины 29 августа. Нынешний министр с 2006 по 2014 год работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики, а с 2014 года — в частном секторе. В частности, Оржель являлся экспертом в сфере топливно-энергетического комплекса, руководителем сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования (BRDO) — организации, которой руководил нынешний премьер Алексей Гончарук. Также он возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.