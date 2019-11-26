Хабаровск, , 11:34 — REGNUM Врачи в Хабаровске смогут приватизировать служебное жилье. С такой инициативой выступил мэр города Сергей Кравчук, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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16 врачей с 2009 по 2011 год получили служебное жилье. В 2012 году город передал полномочия по организации медпомощи, в соответствие с федеральным законом, на региональный уровень. Однако договоры найма жилых помещений с медицинскими работниками расторгнуты не были. Врачи добросовестно исполняют свои должностные обязанности в медучреждениях города. Власти Хабаровска решили передать 16 квартир в собственность докторам — они смогут их приватизировать.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке врача, прибывшего из центра России, чиновники минздрава пытались отправить в суд за обещанными и положенными по закону льготами, а также оставили без обещанного жилья. После публикаций в СМИ, губернатор края Владимир Илюхин пообещал, что врач получит положенные ей льготы.