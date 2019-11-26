Владикавказ, , 11:26 — REGNUM В Северной Осетии продолжает расти долг предприятий теплоэнергетического комплекса перед газоснабжающими компаниями. В настоящее время он превысил уже сумму 2,163 млн рублей. Причем только за 2019 год сумма долга выросла на 539 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

Наибольшая сумма задолженности отмечается у «Владикавказских тепловых сетей» ̶ около 1,979 млн рублей. В целом средний показатель оплаты теплоснабжающими организациями не превышает в 2019 году 42%. Хуже всего в этом отношении ситуация у ИО «Бесланспецсервис», уровень платежей которой снизился в текущем году до 7,2%.

Практически не оплачивают потребленный газ вновь созданные теплоснабжающие предприятия Алагирского и Правобережного районов. Об этом в ходе совещания с участием главы республики Вячеслава Битарова доложил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

Он потребовал от властей региона вмешаться в ситуацию и принудить теплоснабжающие компании начать платить за потребленный ресурс.

«Если мы по договору четко поставляем газ потребителям, то хотим, чтобы и они со своей стороны выполняли взятые на себя обязательства», — подчеркнул Кодзаев.