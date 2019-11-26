Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM Комиссия екатеринбургской гордумы по муниципальной собственности одобрила поправки в городской бюджет на 2019 год. Об этом сообщает ЕТВ.

Согласно изменениям, доходы бюджета по использованию имущества в государственной и муниципальной собственности вырастут на 138 миллионов рублей. Поступления за аренду земельных участков увеличатся на 79 млн рублей, от прибыли уставных капиталов хозяйственных товариществ — на 48 млн рублей.

План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, напротив, уменьшили на 55 млн рублей.

Члены комиссии проголосовали единогласно за поправки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в гордуме Екатеринбурга обсудили с мэрией усиление контроля над принятием муниципальных программ. Депутаты хотят установить правила, согласно которым чиновников обяжут представлять на одобрение думы расходы по программным статьям.

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