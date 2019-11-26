Самара, , 11:21 — REGNUM Самарский арбитраж 19 декабря 2019 года начнёт рассматривать иск территориального управления Росимущества к управлению Росреестра. Причиной спора стали три земельных участка международного аэропорта «Курумоч». Истец требует признать незаконным отказ ответчика «в государственной регистрации права собственности Российской Федерации» на спорные участки. Управление также требует обязать ответчика оформить участки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 9 октября 2019 года. ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» в деле выступает третьим лицом. Все спорные участки находятся в посёлке Берёза Красноглинского района Самарской области. Они имеют площадь 2447 кв. м, 587 кв. м и 55 065 кв.м. 6 сентября 2019 года Росреестр отказался оформить права собственности на участки за Российской Федерацией. Причины отказа пока неизвестны.

По данным публичной кадастровой карты, участок площадью 2 447 кв. м оценивается в 3 050 430,2 рубля кадастровой цены. Его разрешённое использование — для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а по документу он занят «производственными, административными зданиями, строениями, сооружениями и обслуживающими их объектами». Кадастровая стоимость участка на 587 кв. м — 731 754,2 рубля, участка на 55 065 кв. м — 68 644 029 рублей. Два последних надела также используются под те же цели, что и первый.