Москва, , 11:33 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует частичную отмену госрегулирования услуг аэропортов. Речь идет о международных перевозках и пяти российских воздушных гаванях, пишет 26 ноября «Коммерсантъ».

Дерегулировать тарифы на аэропортовые услуги для международных рейсов могут в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Волгограде и Челябинске. Такая мера призвана ускорить окупаемость построенных международных терминалов или тех, которые будут строиться.

В хабаровском аэропорту хотят дерегулировать тарифы на доступ к аэровокзалу и обслуживание пассажиров на международных линиях. Строительство нового международного терминала там начнут в 2020 году. В остальных случаях отменят регулирование тарифов на взлет и посадку самолетов, стоянку и обеспечение безопасности.

Решение по введению дерегулирования тарифов ожидается 28 ноября, когда состоится заседание правления ФАС.