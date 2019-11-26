Иркутск, , 11:10 — REGNUM Власти Иркутской области отвергают появившуюся информацию о том, что в использовании федеральных средств, направленных на приобретение жилья пострадавшим от наводнения и капитального ремонта в повреждённых домах, имеются нарушения. Об этом сообщает пресс-служба иркутского губернатора со ссылкой на слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Чиновник напомнил, что из федерального бюджета область получила 14 млрд рублей.

«На данный момент освоено 9,57 млрд рублей. На эту сумму оплачено 3293 свидетельства. Всего же выдано 6466 свидетельств», — заявил Родионов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после потопа в Иркутской области, который начался с 26 июня 2019 г., пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Более 6000 домов признаны непригодными для проживания. Проверку использования федеральных средств провело Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.