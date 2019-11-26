Москва, , 11:14 — REGNUM В дилерские центры России из калининградского завода поступили модели Hyundai Sonata восьмого поколения. Об этом сообщается на сайте Auto.ru.

Новая генерация Hyundai Sonata стала дороже предшественника. Так бюджетная версия подорожала на 119 000 рублей, до 1 499 000 рублей. Более дорогой топовый вариант будет стоить 1 999 000 рублей.

В моторной линейке модели имеется два мотора. Один из них имеет мощность 150 «лошадей» рабочий объём 2 л. Вторая модификация оснащена 180-сильным движком объёмом 2,5 л. Оба мотора агрегатируются с 6-позиционной коробкой передач. Уже в текущем году автолюбители смогут купить Hyundai Sonata с 2,5-литровым двигателем.

Напомним, что предыдущее поколение Hyundai Sonata в России разошлось за первые десять месяцев 2019 года в количестве 5655 единиц.

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