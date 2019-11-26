Москва, , 11:07 — REGNUM

Для участников конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — 26 ноября стал доступен тест управленческой готовности. Для тех участников, кто не заявлялся на прохождение по специализациям, это последний тест в дистанционном этапе конкурса. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

"Тест управленческой готовности — нововведение третьего сезона. Этот тест позволяет выявить практические навыки руководителя, его способности и возможности. А главное он дает понять, насколько управленец эффективен в данный момент времени. На прохождение теста у участников есть двое суток, завершится он 27 ноября в 23.59 по местному времени. Выполнение тестовых заданий займет 40−50 минут», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как отметил Алексей Комиссаров, для ряда участников тест управленческой готовности станет последним в дистанционном этапе. Те же, кто заявился на прохождение конкурса в рамках специализаций «Финансы и технологии», «Наука» и «Здравоохранение», с 2 по 8 декабря должны пройти профильные тесты по выбранным направлениям. Точные даты тестов специализаций будут размещены в личных кабинетах участников и на официальном сайте конкурса

Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями все конкурсанты второго блока дистанционного тестирования получат 12−13 декабря.