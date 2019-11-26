Чебоксары, , 11:04 — REGNUM В Чувашии ноябрьские выплаты на первого ребёнка семьи получат в декабре. Об этом сообщает министерство труда республики, ссылаясь на нехватку федеральных средств: при потребности в 395 млн рублей получено 339 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что выплата на первого ребёнка предоставляется не позднее 26 числа каждого месяца. Однако ноябрьские выплаты семьи смогут получить в декабре — после «доведения Минтрудом России дополнительных средств». Предположительно, выплаты начнутся в начале декабря.

В министерстве труда Чувашии заявляют, что на 2019 год Чувашии в федеральном бюджете на ежемесячные выплаты на первого ребенка предусмотрено более 339 млн рублей, данная сумма израсходована в январе-октябре. Общая потребность на 2019 превышает 395 млн рублей.

Отметим, что данная ситуация касается не только Чувашии. Минфин России подготовил соответствующий проект о внесении изменений в федеральный закон о бюджете, который внесён Госдумой в Совет Федерации и затем будет представлен на подпись президенту России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Чувашии Республике увеличился размер ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Она составляет 8930 рублей. Её получат те семьи, чьи доходы не превышают полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты до вычета налогов. Для получения выплаты сумма среднедушевого дохода семьи на одного члена для ее получения не должна превышать 13 872 рублей.