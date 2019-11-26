Москва, , 11:04 — REGNUM «Быть крупнейшим производителем молока в России — это очень почетное звание и высокий показатель профессионализма. Но быть крупнейшим производителем молока за счет протекционизма — это уже показатель не профессионализма, а лоббизма», — прокомментировал опубликованную на днях статью, посвященную крупнейшему в стране агрохолдингу «ЭкоНива», вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев.

В упомянутой экспертом публикации, в частности, говорится о том, что после того как в феврале нынешнего года основатель и владелец агрохолдинга «ЭкоНива» немец Штефан Дюрр стал председателем правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), его хозяйства получили различные льготы, начиная от дешевых кредитов со ставкой 2,5−3% годовых от ведущих банков страны и заканчивая освобождением от налогов на имущество.

Впрочем, и до его назначения главой ассоциации молочников компании немца получали, по мнению авторов публикации, необоснованные преференции со стороны региональных властей. Журналисты это связывают с тем, что «ЭкоНива» является одним из крупнейших производителей молока в России, а сам Штеефан Дюрр — человек, хорошо известный не только среди аграриев, но и в кругах политиков России и Германии.

Как сообщается в материале, в ноябре этого года глава холдинга «ЭкоНива» на заседании регионального инвестиционного совета Новосибирской области чуть ли не потребовал освободить его местное предприятие от налога на имущество. «Хотелось бы упомянуть, что в других регионах, где представлена компания, налог на имущество даже не обсуждаем», — подчеркнул Дюрр.

А в Алтайском крае, где «ЭкоНива» решила строить животноводческий комплекс, правительство региона для того, чтобы агрохолдингу дать земли для выращивания кормов, расторгло договора с другими фермерами под предлогом того, что они были «недобросовестными» арендаторами. Авторы статьи приводят и другие примеры недобросовестной, по их мнению, конкуренции.

«Протекционизм как государственная политика отдельной отрасли увеличивает дойное стадо и повышает удои во всех хозяйствах, поскольку направлен на развитие животноводческой сферы, в данном случае — молочной — в целом. Локальный же протекционизм, направленный на одно или несколько элитных агропредприятий, не только идет во вред всем остальным производителям отрасли, поскольку ставит их в неравные конкурентные условия, но и вызывает определенные вопросы к чиновникам, так однобоко распределяющим государственные субсидии», — резюмирует Сергей Соловьев.