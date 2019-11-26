Анадырь, , 11:03 — REGNUM Лучшую продукцию из оленины и красной рыбы отправили предприятия Чукотки для участия в выставке «Дни Дальнего Востока», которая будет проходить в Москве со 2 по 8 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации департамента сельского хозяйства и промышленности, на ярмарку в Москву самолётом отправили около 1,3 тонны деликатесов: 476 кг продукции из оленины, 370 кг из нерки и корюшки, 410 кг продукции из кеты, а также красную икру.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии «Дней Дальнего Востока» на кольцевую линию московского метро вышел тематический поезд — «Дальневосточный экспресс», в котором представлен каждый из регионов ДФО.