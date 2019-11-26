Киев, , 10:56 — REGNUM Украинские эксперты критически восприняли информацию о том, что президент Владимир Зеленский в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал газовый вопрос, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 ноября.

Напомним, телефонный разговор глав России и Украины состоялся вечером 25 ноября. По информации офиса президента Украины, в ходе разговора Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на судах, ранее возвращенных Россией. Также в ходе разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров.

Экономист Сергей Фурса опасается, как бы условные «унитазы» с возвращенных кораблей не стали самыми дорогими в истории и не стоили Украине 3 млрд долларов, которые Газпром, по его мнению, должен Нафтогазу.

Эксперт советует президенту Украины заняться Коломойским и его «посипаками» (помощниками) в Раде, а тему газа оставить профессионалам из «Нафтогаза Украины».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 25 ноября Зеленский обнародовал очередное видеообращение, в котором заявил, что Киев сейчас составляет список — чего конкретно не хватает на кораблях, после чего выставит России официальные претензии.