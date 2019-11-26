Усть-Кут, Иркутская область, , 10:53 — REGNUM «Забывчивость» при заполнении декларации о доходах лишила кресла депутата Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поседения) Олега Калашника. Как сообщает сегодня, 26 ноября сайт правительства Иркутской области, городской суд удовлетворил требования губернатора Приангарья Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий этого народного избранника.

«По результатам рассмотрения иска суд признал решение Думы муниципалитета об отклонении заявления Сергея Левченко незаконным», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам антикоррупционных проверок выяснилось, что не все главы и депутаты в Иркутской области оказались честны при заполнении требуемых сведений о доходах в 2018 году: одни занижали свои доходы, другие — размеры земельных участков, третьи «забывали» о финансовых успехах своих вторых половин.

В мае 2019 г. губернатор Приангарья Сергей Левченко на основании федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» потребовал отставки таких прибедняющихся. А когда последовало активное сопротивление, обратился в суд.

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