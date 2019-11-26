Пусан, Южная Корея, , 10:58 — REGNUM По прогнозам американского инвестора и владельца компании Rogers Holdings Джима Роджерса Корейский полуостров станет самым привлекательным объектом для инвестиций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление инвестора.

Известно, что данное заявление представитель США сделал во время выступления на саммите лидеров глобального бизнеса (CEO Summit), который проходил в Пусанском выставочном конференц-центре 25 ноября.

Инвестор считает, что Корейский полуостров станет «транспортным узлом глобального масштаба» после объединения с Транссибирской магистралью.

«В настоящее время Япония, достигшая своего предела экономического роста, переживает спад. Однако через десять — двадцать лет Корейский полуостров станет самым интересным с точки зрения инвестиций местом», — отметил Джим Роджерс в своем выступлении.

Напомним, что в сентябре Джим Роджерс заявлял, что верит в объединение двух Корей, которые после объединения станут международным инвестиционным центром.

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