Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Власти Ленинградской области определили сроки проектирования и порядок строительства новой развязки, которая подключит густонаселенный город Кудрово Всеволожского района Ленинградской области к Мурманскому шоссе (федеральная трасса «Кола»).

Так, к весне будет утвержден проект планировки территории под строительство развязки, а сам проект сдадут во втором полугодии 2020 года.

«Проект планировки территории под строительство развязки утвердят весной 2020 года. Проектирование самого объекта завершится во втором полугодии следующего года», — отметили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленинградской области.

Дорогу возведут в створе Центральной улицы Кудрово, которая будет спрямлена до шоссе. В состав развязки войдет существующий съезд и путепровод около ТЦ «МЕГА». Кроме того, дорожники области рассчитывают, что сам путепровод будет впоследствии реконструирован.

Напомним, Кудрово — один из самых густонаселенных городов Ленинградской области, расположенный вблизи к Санкт-Петербургу. Из-за активной застройки, дорожная сеть населенного пункта не справляется с автомобильным потоком. В рамках ПМЭФ-2019 властями региона было достигнуто соглашение с частным инвестором ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА) о строительстве транспортной развязки. Предполагается, что она облегчит дорожную ситуацию как в самом Кудрово, так и обеспечит дополнительный путь к расположенному поблизости торговому центру «МЕГА Дыбенко».

Общий объем инвестиций составляет почти 700 млн рублей, которые будут поэтапно переводиться в дорожный фонд Ленинградской области до 2025 года. В сентябре было объявлено о выполнении первого этапа инвестиционного соглашения — путепровод над Мурманским шоссе, ведущий к ТЦ, был принят на баланс властями Ленобласти.

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