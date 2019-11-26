Самарканд, Узбекистан, , 10:44 — REGNUM Новую линию сборки шасси в Самарканде запустили компании «КамАЗ» и UzAutoTrailer в рамках официального визита главы Татарии Рустама Минниханова, сообщает 26 ноября издание «Подробно.uz».

Отмечается, что мощность новой линии составит 3 тыс. грузовых автомобилей в год. Кроме того, в отдельном корпусе с этой линией запущен участок сборки газобаллонного оборудования на шасси «КамАЗ».

Представители компаний также подписали документы о создании совместного предприятия Kamaz Asia Leasing с уставным фондом $5 млн. Компания будет предоставлять в лизинг комплекс услуг.

Напомним, крупно-узловое производство транспортных средств «КамАЗ» запущено в Самарканде в декабре 2017 года. В настоящее время завод выпускает более 1900 машин.

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