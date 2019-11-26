Бишкек, , 10:25 — REGNUM Правление Национального банка Киргизии сохранило ключевую ставку на уровне 4,25%, сообщили 26 ноября в пресс-службе финансового регулятора.

Отмечается, что по состоянию на 15 ноября уровень годовой инфляции в республике составил 2,5%, что находится в рамках ожиданий Нацбанка — к концу 2019 года этот показатель составит 3,5%. По итогам первых десяти месяцев 2019 года реальный ВВП вырос на 5,7%, без учета производства компании «Кумотр» — на 3,3%.

Напомним, 27 августа в Национальном банке Киргизии сообщили, что уровень инфляции по итогам 2019 года может составить 4%. По состоянию на 16 августа этот показатель составил 1,9%.

Читайте также: Нацбанк Киргизии: уровень инфляции в 2019 году составит 4%