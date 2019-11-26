Москва, , 10:26 — REGNUM В России самыми ликвидными моделями в массовом сегменте являются машины южнокорейских компаний. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Эксперты сайта отмечают, что автомобили южнокорейских брендов имеют показатель остаточной стоимости за три года 78,13%.

Вторую строчку рейтинга ликвидности занимают авто японских компаний. Их остаточная стоимость равна 73,96%. Тройку лидеров замыкают автомобильные марки из России — 70,69%.

Машины из Европы разместились на четвёртом месте. За три года их стоимость в среднем падает до 68,23%.

На пятой строчке списка массовых брендов находятся бренды из Соединённых Штатов — 68,19%, а на шестой — китайские авто (67,03%).

Также стоит отметить, что средняя остаточная стоимость трехлетней машины массового сегмента уменьшилась на 0,2% по сравнению с прошлым годом, до 72,3%.

Напомним, в октябре текущего года больше всего денег автолюбители из России потратили на южнокорейское авто KIA Rio. За месяц в стране был продан 8941 новый автомобиль данной модели. При этом выручка с реализации этих автомобилей составила 8,2 млрд рублей.

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