Москва, , 10:09 — REGNUM Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли», — сказала Набиуллина.

Банкам приходится где-то размещать средства, размещаемые вкладчиками на счетах в евро. Для этого остаются только инструменты с минусовыми процентами. Так как банки РФ не могут применять отрицательный процент к сбережениям, они значительно подняли сборы за обслуживание счетов в евро, пояснила она.

Глава ЦБ добавила, что регулятор следит за тем, чтобы отечественные банки не шли на чересчур высокие риски, связанные с европейской или американской валютами.

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