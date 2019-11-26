Париж, , 10:48 — REGNUM 25 ноября Сенат Франции внес ряд поправок в бюджет страны на 2020 год. Как сообщает издание Le Point, центральной темой дискуссий в Сенате стал пакет «экологического налога».

«Сенат не выступает против постепенного введение налогов, которые окажут благоприятное воздействие на окружающую среду», — заявил Альберик де Монгольфье, сенатор от Республиканцев, занимающий пост руководителя комитета Сената по финансовым вопросам. Он также подчеркнул, что введение подобных налоговых мер должно проходить осторожно, напомнив, что движение «желтых жилетов» появилось в качестве протестов против повышения налога на топливо.

Сенатом были приняты налоговые льготы для домашних хозяйств, переходящих на возобновляемые источники энергии, ужесточены штрафы за покупку и использование транспортных средств, двигатель и объемы выбросов которых не соответствуют новейшим европейским стандартам.

Также сенаторы раскритиковали предложения по повышению «налога Ширака», взымаемого с покупки авиабилетов, предложив, отложить обсуждение этого вопроса для снижения «налогового давления».