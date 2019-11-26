Москва, , 10:01 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России значительно увеличились продажи люксовых автомобилей британской марки Rolls-Royce. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Так, за месяц в стране было продано 20 автомобилей. По сравнению с октябрем 2018 года количество реализованных авто Rolls-Royce возросло на 14 единиц, то есть прирост составил 233%.

Лидирует по продажам среди моделей Rolls-Royce в октябре на российском авторынке внедорожник Cullinan. За отчетный период было продано 17 данных авто. Также в прошлом месяце дилеры британской марки в России реализовали два представительских купе Rolls-Royce Wraith и один Rolls-Royce Ghost.

За десять месяцев 2019 года в стране было продано 138 экземпляров Rolls-Royce — это на 109% больше, чем год назад. За это время жители России купили 91 автомобиль Rolls-Royce Cullinan, 32 экземпляра Rolls-Royce Wraith (-13,5%), восемь автомобилей Rolls-Royce Ghost, а также шесть лимузинов Rolls-Royce Phantom (-57%) и один Rolls-Royce Dawn.

Напомним, 14 ноября 2019 года стало известно, что британская автокомпания Rolls-Royce выпустит прощальную модификацию представительского автомобиля Ghost под названием Black Badge.

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