Грозный, , 09:50 — REGNUM Всесезонный туристический кластер «Ведучи» в Чечне в скором времени должен стать весьма популярным у туристов. Гости, побывавшие однажды на курорте, будут возвращаться сюда вновь и вновь. Этому будут способствовать, в частности, строительство новой канатной дороги и первой в России круглогодичной лыжной трассы. Об этих планах сообщил министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

Накануне, 25 ноября, состоялось совещание по вопросам готовности «Ведучи» к зимнему сезону 2019−2020 года, которое провел генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» («КСК») Хасан Тимижев. Был обсужден ход дальнейшей реализации проекта курорта в Итум-Калинском районе Чечни.

«Нашей общей задачей с «КСК» является сделать ВТРК «Ведучи» тем местом, в которое хочется не только приехать, но и возвращаться вновь уже с семьей и друзьями. <…> В перспективе курорт «Ведучи» ожидает уникальная гигантская канатная дорога, одна из немногих в мире и единственная в стране круглогодичная лыжная трасса», — написал министр на своей странице в Instagram.

Как было отмечено на совещании, вторым этапом развития курорта станет расширение спектра предоставляемых туристам услуг, увеличение турпотока. В этих целях необходимо разработать программу продвижения для «Ведучи», а также привлечь новых резидентов в особую экономическую зону.

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Напомним, первый на территории Чечни всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи» принял туристов в начале 2018 года.