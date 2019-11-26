Москва, , 09:44 — REGNUM Цены на нефть просели 25 ноября, в моменте нарушив целостность отметки 62 доллара за баррель. Нефтетрейдеры не разделили всеобщего оптимизма инвесторов по поводу прогресса в отношениях между США и Китаем, хотя к закрытию котировки частично скорректировались, сократив внутридневные потери до $62,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Несмотря на проявление интереса к риску на мировых площадках, нефть не смогла пойти за остальными высокодоходными активами. Судя по динамике фьючерсов, игроки решили завершить локальную фиксацию прибыли после того, как в конце прошлой недели Brent предприняла неудачную попытку пробоя уровня $64 за баррель, где в роли сопротивления выступила 200-дневная скользящая средняя.

Тем временем на торговом фронте наблюдаются дальнейшие подвижки. Сегодня, 26 ноября, на утренней сессии во вторник Brent демонстрирует символический восходящий уклон.

По сообщениям СМИ, недавно состоялся телефонный разговор между представителями Вашингтона и Пекина, и стороны пришли к консенсусу по основным вопросам. Впрочем, деталей диалога пока не появилось, что несколько сдерживает проявление оптимизма на рынках в целом.

Для возвращения выше уровня $63 за баррель Brent потребуется свежий катализатор. Таковым может послужить, к примеру, сообщение о предпосылках к заключению промежуточной торговой сделки с упоминанием разрешенных противоречий или же сигналы о намерении ОПЕК+ предпринять дополнительные меры для поддержания рынка.

Это два главных ориентира для Brent, которые сейчас оказывают наибольшее влияние на котировки. В случае отсутствия подпитки ценам будет сложно вернуться к росту», — считает эксперт.

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