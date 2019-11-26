Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM В Свердловской области за 10 месяцев 2019 года 725 предпринимателей получили финансовую помощь в размере 2,7 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, 1,7 млрд рублей были получены представителями малого и среднего бизнеса по поручительствам и ещё порядка одного миллиарда рублей в виде кредитов (всего было оформлено 474 займа).

Всего в 2019 году на реализацию нацпроекта по поддержке бизнеса из бюджетов всех уровней свердловские предприниматели получат 3,7 млрд рублей.

Министр отметила, что в 2018 году аналогичную финансовую помощь получили 669 представителей малого и среднего бизнеса на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Напомним, что в Свердловской области около 640 тысяч жителей региона трудоустроены в организациях малого и среднего бизнеса. К 2024 году в регионе стоит задача довести численность занятых на таких предприятиях до 800 тыс. человек.