Якутск, , 09:43 — REGNUM В Алданском районе Якутии энергетики ввели в эксплуатацию компрессорную станцию «Амгинская», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Специалисты «Южно-Якутские электрические сети» подали напряжение 220 кВ. Подстанция будет обеспечивать энергией перекачивающую станцию магистрального газопровода «Сила Сибири» Газпрома.

«В якутской тайге появился новый источник электрической энергии — подстанция «Амгинская». Чуть больше года шла работа над реализацией этого проекта — 16 ноября включили трансформаторы, после чего подстанция была подключена к централизованному электроснабжению», — рассказал заместитель директора — главный инженер филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» Евгений Белослудцев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин примут участие в запуске газопровода «Сила Сибири» 2 декабря 2019 года.