Пермь, , 09:36 — REGNUM Арбитражный суд Пермского края отказался принять к производству заявление бывшего генерального директора ГК «Камская долина» Андрея Гладикова. Бывший топ-менеджер просил привлечь Сбербанк к субсидиарной ответственности за долги обанкротившейся компании «Жилсоцинвест» (компания ГК «Камская долина»), сообщают СМИ.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», бывший топ-менеджер «Камской долины» посчитал, что банк должен нести ответственность за банкротство группы, поскольку являлся организацией, которая контролировала должника.

Суд же сделал вывод, что у Андрей Гладиков не имеет права подавать подобное заявление. Таким правом обладают конкурсные кредиторы и представители работников должника.

По данным business-class.su, конкурсный управляющий ООО «Жилсоцинвест» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности самого Андрея Гладикова и других топ-менеджеров холдинга «Камская долина». Сумма исковых требований — более 1,5 млрд рублей.

По данным информресурсов, до 2017 года ГК «Камская долина» считалась самым крупным застройщиком Перми. Однако за год все компании холдинга вошли в процедуру банкротства.

Добавим, что бывший топ-менеджер ГК «Камская долина» в случае поддержки судом иска рассчитывал найти деньги на завершение строительства четырех домов, которые не успели сдать до банкротства. На достройку необходимо примерно 650 млн рублей. Это позволило бы выполнить обязательства перед оставшимися 765 дольщиками, сообщает business-class.su.