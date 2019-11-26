Иерусалим, , 09:35 — REGNUM Число израильских фирм, импортирующих товары из Китая, взлетело на 55,3% в 2018 году относительно предыдущего года, говорится в ежегодном докладе израильского Центрального статистического бюро, передает агентство Синьхуа.

Согласно докладу, 43 810 израильских импортеров товаров, по данным на 2018 год имели бизнес с китайскими компаниями против 28 212 в 2017 году. В то же время экспорт в Китай в 2018 году осуществляли 4006 компаний против 3 871 в 2017 году. Разница составила 3,5%.

Таким образом, общее число израильских компаний, ведущих торговлю с Китам в 2018 году достигло 47 816, что на 49% больше 32 083 компаний в 2017 году. При этом, в общей сложности 335 222 израильских фирмы вели международную торговлю в 2018 году, что на 44,3% больше, чем в 2017 году.