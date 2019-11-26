Москва, , 09:33 — REGNUM В Новой Москве может появиться платная автомобильная трасса от посёлка Коммунарка до деревни Яковлево, сообщили в Стройкомплексе.

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Построить платную дорогу готов один из крупнейших китайских строительных концернов China Railway Construction Corporation (CRCC).

Длина платной автотрассы составит около 10 км. Но, как пояснили в ведомстве, градостроительной документации на этот проект пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате строительства новой линии Московского метрополитена — Коммунарской линии — путь от Троицка до центра столицы займёт 40 минут.

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