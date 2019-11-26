Юрий Баранчик, 26 ноября 2019, 10:26 — REGNUM С приближением 8 декабря тема углубления белорусско-российской интеграции становится все более популярной у белорусских экспертов, которые позиционируют себя как рупоры официального Минска. Это и понятно — железобетонное молчание Москвы, высеченное в граните, в ответ на любые эмоциональные экзерсисы из Минска больше всего напрягает белорусские власти.
Это и понятно — линия Михаила Бабича как спецпредставителя Владимира Путина даже за короткий срок его пребывания в Минске показала свою чрезвычайную эффективность и захватывает все новые ниши не только в союзной интеграции, но и во внешней политике Москвы на постсоветском пространстве.
И это правильно — «мягкая (лайковая) сила» МИДа страны нуждается в железном кулаке военно-экономической мощи. Иначе перчатка будет просто болтаться на ветру, следуя очередным порывам геополитического атмосферного фронта, чему было достаточно примеров в «благословенные» козыревские 90-е.
Соответственно, данная эффективная политика и будет продолжена. И белорусские эксперты во многом признали правильность подобного подхода — деньгам нужен счет, правильный бухгалтерский учет и контроль. А реализация данных подходов возможна только в рамках той модели углубления союзной интеграции, которая предлагается Москвой.
Вот, например, давайте разберем, что пишет очередной белорусский эксперт:
«В идеале Беларусь желала бы получить собственные ниши на российском рынке в сфере мясо-молочной продукции, машиностроения и пр. То есть речь идет о ведении согласованной агропромышленной политики, когда Минск получит свой участок задач в России и не будет сталкиваться с проявлениями конкуренции, которая часто бывает недобросовестной. Естественно, при таком понимании процесса, когда белорусская индустрия будет фактически работать на Россию, в Минске считают справедливым требовать внутрироссийские цены на энергоносители».
На что здесь интересно обратить внимание.
Во-первых, белорусский эксперт предлагает российскому руководству создать в России такие условия для продвижения белорусской продукции, которых не имеют даже российские производители. Такой своеобразный вариант «белорусские это те же русские, только со знаком качества».
То есть российские производители в лице коммерческих предприятий, например, возьмем ту же мясо-молочку, должны пахать за свою долю рынка, внедрять за десятки миллионов долларов новые технологии, закупать целые стада в Европе, Австралии, Новой Зеландии и так далее, биться за каждый процент прироста рынка, а белорусским предприятиям ничего этого делать не надо будет.
Им, с барской руки в рамках концепции «Россия же щедрая душа», Кремль должен отвесить кусок рынка, на который российские компании допускаться не будут, ну, чтобы конкуренции не было — «когда Минск получит свой участок задач в России и не будет сталкиваться с проявлениями конкуренции», как пишет грамотный эксперт.
Вот тогда-то и заработает белорусский продовольственный офшор по полной программе — сухое европейской и китайское молоко, польское мясо, «белорусская горбуша» и так далее и тому подобное потечет в Россию такими объемами, что можно будет смело говорить: ну вот видите, не выдерживает российские сельскохозяйственный сектор конкуренции с белорусской товарной массой, выработанной на фермах Евросоюза, Нового Света и так далее.
Пустячок только один остается без ответа — почему на российском рынке для белорусских экономических субъектов должны действовать правила на порядок лучшие, чем для своих собственных предприятий?
Естественно предположить, что если Минск хочет «свой участок задач в России», то и Россия может захотеть иметь «без конкуренции» «свой кусок задач в Белоруссии». Скажем, в объеме пропорции размеров сельскохозяйственного производства, чтобы по-честному было, то есть примерно 90−95% к 5−10%. И, естественно, без конкуренции, особенно в виде конечного продукта на полках магазинов.
Готова ли белорусская сторона «без конкуренции» отдать 95% своих промышленных рынков российской — в соответствии с размерами экономик? Из приведенного текста ответа данного эксперта это следует в самой прямой и непосредственной форме — раз такой вариант предлагается России для белорусской товарной массы, значит, аналогичных принципов эксперт придерживается и в плане правил доступа российской товарной массы на белорусский рынок. По-честному.
Во-вторых, из тезиса эксперта «естественно, при таком понимании процесса, когда белорусская индустрия будет фактически работать на Россию, в Минске считают справедливым требовать внутрироссийские цены на энергоносители», который мы всячески поддерживаем, естественно следует ответный тезис:
Если белорусская индустрия «будет работать на Россию», то чтобы этот процесс приобрел законченный характер, то и все заработанное в России, в том числе прибыль от продаж на российском рынке, в этом случае она должна оставлять в России. Иначе какой-то абсурд получается — работать белорусские предприятия в России хотят по условиям даже лучше, чем российские, даже без конкуренции, как пишет эксперт, вообще хотят работать, а все заработанное будут выводить из России в Белоруссию.
Какая ж тут работа на Россию? Такой подход называется скорее наоборот — заработать на доверчивой России.
Поэтому, видимо, тут все же противоречие вкралось в рассуждения нашего эксперта — белорусские предприятия работают не на Россию, а на Белоруссию, используя в собственных частных коммерческих и финансово-экономических интересах гигантские возможности внутреннего российского рынка. Да, а за это надо платить или нет? Вопрос вопросов, не каждый эксперт на такой вопрос сможет ответить.
Но эксперт видит лишь то, что хочет видеть. А главная цель в рамках его трактовки «интеграции» — это внутрироссийские цены на энергоресурсы. Не понимает человек при этом, что «внутрироссийскими цены на энергоресурсы» являются потому (сложная задача, не каждый Кличко ее сможет решить, и то — не каждый день), что действуют внутри России. Внутри, а не вне России или в Союзном государстве.
Хотите внутрироссийских цен, как говорится, велком или добро пожаловать. А то официальный Минск хочет вести «самостоятельную внешнюю политику», быть самостоятельным государством, поучать, где попало, Россию — что и как делать, а получать энергоресурсы по тем ценам, что действуют в другом государстве. Тут, как говорится, определиться надо. Хотите ресурсы по внутрироссийским ценам — велком, не хотите — тогда бухучет и анализ, бухучет и анализ — у Бабича уже все готово, только отмашки ждет.
Конечно, как мы видим, в рассуждениях эксперта много противоречий и недомолвок, но основной вектор правильный — углубленной союзной интеграции быть, притом по понятным и четким правилам, в этом случае и реализуются пожелания эксперта о том, чтобы Белоруссия стала «витриной» Русского мира.