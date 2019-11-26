Петропавловск-Камчатский, , 09:37 — REGNUM Служба занятости Камчатского края обнародовала список самых высокооплачиваемых профессий региона. Сообщается, что больше всех на Камчатке зарабатывают главные инженеры промышленных предприятий. На пустые вакансии зовут желающих. Высокооплачиваемые камчатские чиновники в перечень не вошли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Служба занятости сообщила, что главный инженер промышленного предприятия на Камчатке зарабатывает в месяц 415 тыс. рублей. На втором месте — начальник производственного отдела, также в промышленной сфере — 305 тыс. рублей в месяц. Врачам различной специализации предлагается в среднем по 132 тыс. рублей в месяц.

Удивляют лишь две вещи: почему такие высокооплачиваемые должности «торгуются» на бирже труда, и почему в список высокооплачиваемых вакансий не вошли камчатские чиновники, на содержание которых бюджет региона тратит миллиарды рублей? Скорее всего потому, что в чиновниках Камчатка недостатка не испытывает?

Как сообщало ИА REGNUM, только на содержание чиновников, депутатов и КСП Петропавловска-Камчатского, города с населением чуть более 181 тыс. человек, бюджет Камчатки тратит почти миллиард рублей в год. Причем, львиная доля этих денег, 895,224 млн рублей, тратится именно на зарплату чиновников городской мэрии. На содержание чиновничьего аппарата крошечного Пенжинского района, что на севере края, в котором проживает 2100 человек, бюджет тратит 130,710 млн рублей, из этой суммы на зарплату чиновникам районной управы тратится 128,624 млн рублей.

Каждый 66-й житель Камчатского края — либо чиновник, либо силовик. А вот учителей, врачей, строителей, рыбаков, моряков и инженеров не хватает.