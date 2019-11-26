Москва, 26 ноября 2019, 09:29 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин активно критикует политику правительства, но до сих пор не представил своей альтернативной программы, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание Кудрина, который сказал, что заложенный в прогнозе правительства РФ показатель роста экономики России на 1,3% по итогам 2019 года труднодостижим.
Эта программа, как подчеркнул экономист, также должна содержать ответ на вопрос — почему ее должен реализовывать именно Кудрин и какая у него команда.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая в Совете Федерации, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что заложенный в прогнозе правительства РФ показатель роста экономики России на 1,3% по итогам 2019 года труднодостижим, хотя третий квартал даёт определённые оптимистические ожидания.
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