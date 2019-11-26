Москва, , 09:29 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин активно критикует политику правительства, но до сих пор не представил своей альтернативной программы, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание Кудрина, который сказал, что заложенный в прогнозе правительства РФ показатель роста экономики России на 1,3% по итогам 2019 года труднодостижим.

«Конечно, достижим, и Алексей Кудрин прекрасно знает, что когда рост был больше, то он был больше связан с нефтяной конъюнктурой. Иными словами, цены на нефть были выше, чем сейчас. Тот рост, который есть в настоящее время, не связан с нефтяной отраслью, а больше связан с другими секторами экономики, и поэтому ожидать, что этот рост будет большой нельзя, — сказал Гинько. — Понятно, что Кудрин, скорее всего, присматривается к посту премьер-министра. Явно не к посту министра финансов. Однако, критикуя, он пока не объяснил обществу, какую альтернативу он предлагает. Мы видим надерганные советы и меры. Нет понимания цельности той программы, которую предлагает Алексей Кудрин. Я бы на его месте занялся разработкой такой программы и представил ее руководству страны и общественности».

Эта программа, как подчеркнул экономист, также должна содержать ответ на вопрос — почему ее должен реализовывать именно Кудрин и какая у него команда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая в Совете Федерации, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что заложенный в прогнозе правительства РФ показатель роста экономики России на 1,3% по итогам 2019 года труднодостижим, хотя третий квартал даёт определённые оптимистические ожидания.

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