Ростов-на-Дону, , 09:31 — REGNUM В Ростовской области автовладельцы, чей транспорт работает на природном газе, освобождаются от транспортного налога в течение трёх лет. Поправки в региональный закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» приняли депутаты донского парламента, сообщает ИА REGNUM.

» Мы считаем, что данная мера поддержки будет стимулировать переход автовладельцев и транспортных предприятий на тот вид топлива, который наносит меньший урон окружающей среде. Это комплексное решение, направленное на улучшение экологической ситуации в регионе», — сказал спикер донского парламента Александр Ищенко (Единая Россия»).

На начало 2019 года число автомобилей, работающих на природном топливе, составляло более 6 тыс. единиц.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области обещают построить 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) до конца 2019 года. В настоящее время на Дону действует 11 газовых заправок.

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