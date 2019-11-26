Киев, , 09:31 — REGNUM Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся. Об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в соцсети Facebook.

По его словам, без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственнику. На период оформления документов оно останется в украинских подземных резервуарах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Нафтогазе» допустили заключение договора по транзиту российского природного газа сроком на год при соответствии его условий «европейским правилам».

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