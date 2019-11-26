Москва, , 09:26 — REGNUM Реализация грузовых машин отечественных марок в октябре выросла на 13,5%, до 4310 экземпляров. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Самым покупаемым грузовиком российских марок стал КамАЗ. За октябрь было реализовано 2802 единицы такой техники. Это на 18% больше, чем в 2018 году.

Вторую строчку данного списка занимают грузовики ГАЗ. Их за отчётный период было реализовано 909 единиц, что на 10,6% выше результата прошлого года. Тройку лидеров замыкает марка МАЗ. В октябре было продано 263 грузовика данной марки. Здесь произошло падение по сравнению с прошлым годом на 15,7%.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли грузовые машины компаний «УРАЛ» (236 ед.;-5%) и Iveco AMT (79 ед.; +132%).

Напомним, в октябре 2019 года общий объем реализации на грузовом авторынке России увеличился на 6% и составил 7960 единиц. Причём на долю техники российского производства пришлось 54,1%.

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