Москва, , 09:21 — REGNUM По итогам октября 2019 года больше всего денег российские автолюбители потратили на южнокорейскую модель KIA Rio. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За октябрь в России был продан 8941 новый автомобиль модели KIA Rio. Общая выручка с продаж этих машин составила 8,2 млрд рублей.

На втором месте по доходности разместился ещё один южнокорейский автомобиль Hyundai Creta. За месяц он разошёлся тиражом в 6922 единицы. Выручка с этой модели составила 7,8 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает кроссовер Volkswagen Tiguan с результатом 3946 единиц. При этом выручка с продажи здесь составляет 7,1 млрд рублей.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Lada Vesta (8469 ед.;6 млрд рублей) и Toyota Land Cruiser (1673 ед.; 5,4 млрд рублей). Всего в октябре в РФ было продано новых машин на сумму 211,2 млрд рублей. При этом оборот на автомобильном рынке России за период первых десяти месяцев достиг 1,8 трлн рублей.

Напомним, по итогам января-сентября 2019 года самым прибыльным авто в РФ стала южнокорейская модель KIA Rio. За отчётный период было продано 64 284 модели KIA Rio, а общая выручка составила 58,3 млрд рублей.

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