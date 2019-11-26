Грозный, , 09:15 — REGNUM В Чечне будут реализованы 159 инвестиционных проектов. Общий объем вложений в них превысит 1 млрд рублей. Об этом доложил главе Чечни первый заместитель председателя правительства Иса Тумхаджиев, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе руководителя субъекта.

По словам вице-премьера, в ходе реализации этих проектов будет создано около тысячи новых рабочих мест.

«Тем самым мы сумеем достигнуть показателей, определенных в национальных проектах, и довести показатель трудоустроенных граждан до 23 тысяч человек», — заявил Тумхаджиев.

Кадыров подчеркнул, что инвестпроекты, которых из года в год все больше реализуется в Чечне, сыграли большую роль в решении проблемы безработицы. По его словам, в год назначения его премьер-министром Чечни уровень безработицы составлял 76%, а теперь он снижен до 8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни объявил 2019 год в республике Годом инвестиций.