Муйский район, Бурятия, , 09:07 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал зампреду правительства России Виталию Мутко о проблемах БАМовских посёлков. Как напомнил на своей странице в «Фейсбук» глава, там изношены сети тепло‑ и водоснабжения, из-за чего имеются большие потери тепла, а также устаревшие котельные, зачастую с переизбытком мощности.

«С учетом этого и высокой стоимости угля из-за дорогой транспортной составляющей, себестоимость тепла в этих районах самая высокая в республике. Переложить всю стоимость на жителей тоже невозможно, там и так самый высокий тариф на тепло», — отметил Алексей Цыденов.

Поэтому теплоснабжающие организации регулярно банкротились — «каждый год формировалось новое юрлицо, нарабатывало долги и в конце года закрывалось». В результате угольщики вообще перестали отгружать уголь без предоплаты, и теперь его закупки приходится дотировать из республиканского бюджета.

Тем не менее, к настоящему времени вновь накопились долги по углю и электроэнергии на сумму 390 млн рублей, что слишком много для бюджета республики. А запасов угля в посёлках накоплено только до 15 декабря.

Выслушав главу Бурятии, Виталий Мутко написал премьер-министру Дмитрию Медведеву докладную о выделении республик 396 млн рублей из резервного фонда правительства. Как отметил Алексей Цыденов, глава правительства поддержал эту идею.

Между тем, развитие инфраструктуры на БАМе продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, в августе началось строительство второго Северомуйского тоннеля. Прибывшие на место строители начали создание вахтового городка, включающего общежития, административно-бытовой комплекс и др. До конца года новые строители БАМа займутся возведением завода железобетонной тоннельной обделки, непосредственно проходка тоннеля начнется в 2020 году.

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