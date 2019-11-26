Курган, 26 ноября 2019, 09:05 — REGNUM В Курганской области законодательно утверждено увеличении налогового вычета для меценатов с 25 до 30%. На заседании регионального парламента 26 ноября изменения приняты единогласно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Нововведение призвано стимулировать бизнес-поддержку учреждений культуры, а также должно привлечь внебюджетные источники для реставрации объектов культурного наследия.
Данный региональный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области для меценатов увеличен налоговый вычет