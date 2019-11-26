Черкесск, , 09:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность нелегального завода по производству алкогольной продукции. В ходе спецмероприятий, проведенных сотрудниками межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО, ФСБ и МВД, было обнаружено более 35 тыс. бутылок готовой фальсифицированной водки, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Фальсификат Fsrar.ru

Левую водку разливали в производственном помещении на Пятигорском шоссе в городе Черкесске. В цехах были обнаружены линии по розливу — одна механизированная, другая — кустарная, для ручного налива. Здесь же находились около 13 тыс. литров спиртосодержащей жидкости с характерным запахом этилового спирта, этикетки, пробки и 299 тыс. единиц стеклотары.

Все оборудование и фальшивая продукция изъяты и помещены на досудебное хранение в АО «Росспиртпром». В настоящее время устанавливаются лица, организовавшие теневое предприятие.