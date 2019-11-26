Пекин, , 09:01 — REGNUM Китайский технологический гигант компания Xiaomi пережила взрывной рост продаж её смартфонов на европейском рынке в третьем квартале 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Компания заняла 10,5% рыночной доли в сфере отгрузок сотовых телефонов в Европе в третьем квартале 2019 года, достигнув отметки 5,5 млн единиц против 3,2 млн единиц за аналогичный период 2018 года

Рост был подстегнут агрессивной рыночной экспансией и огромным выбором продукции в портфолио компании. Xiaomi заняла четвертое место по поставкам после Apple с 9,8 млн единиц. Другой китайский игрок компания Huawei удерживает вторую позицию с 11,6 млн единиц. Samsung же традиционно удерживает первое место, занимая 35,7%-ную долю европейского рынка.

А вот на внутреннем рынке Китая дела обстоят не так радужно, отгрузки смартфонов в октябре суммарно рухнули на 4,5% в годовом исчислении.

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