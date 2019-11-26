Москва, , 08:52 — REGNUM На авторынке России кроссовер Chery Exeed TXL появится в третьем квартале 2020 года, заявила представитель китайского автопроизводителя Евгения Никитена-Кацарская. Об этом сообщается на портале «Китайские автомобили».

Таким образом, дата начала продаж авто сдвигается примерно на полгода. Перенос произошёл, по всей видимости, из-за того, что подготовка дилерской сети затягивается.

Ранее планировалось, что для продаж моделей Exeed будут перестроены торговые залы дилерских центров. Однако, вполне возможно, что и этот план изменился.

Также глава пресс-службы автокомпании сообщила, что на данный момент Chery Exeed TXL проходит сертификационные тесты для получения одобрения типа транспортного средства.

Напомним, самым популярным автомобилем компании Chery в сентябре на российском рынке стал кроссовер Tiggo 4. За отчётный период его приобрели 602 человека. Это на 39% выше прошлогоднего результата.

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