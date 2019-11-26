Пекин, , 08:36 — REGNUM Отгрузки смартфонов в Китае упали в октябре на 4,5% в годовом исчислении до 34,6 млн единиц, сообщили в Китайской академии информационных технологий и связи (CAICT), передает агентство Синьхуа.

За прошедший месяц отгрузки смартфонов составили 96,2% от всех поставок мобильных телефонов в стране, говорится в докладе. Общие поставки мобильных телефонов сократились на 6,7% в годовом исчислении до 35,96 млн единиц, что на 0,7 процентных пунктов ниже, чем в сентябре.

При этом за первые десять месяцев 2019 года продажи сотовых телефонов в Китае просели на 5,8% относительно аналогичного периода 2018 года до 323 млн единиц.