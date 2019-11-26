Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 25 ноября завершились ростом на 0,14%. Цена консолидировались внутри пятничного ценового диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Коррекция была минимальной, поскольку позитивные комментарии со стороны США и Китая повысили вероятность того, что две крупнейшие экономики мира скоро подпишут промежуточное соглашение, чтобы положить конец их торговой войне. Действия Китая по защите интеллектуальной собственности создало благоприятную атмосферу для торговых переговоров.

Сегодня, 26 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $63,60 за баррель. Цена восстановилась с $62,96 и сейчас покупатели настроены протестировать уровень $64,40, который является верхней границей бычьего тренда от 3 октября 2019 года.

Если покупатели смогут удержать цену до среды около $64, то 27 ноября можно ожидать выхода из канала. При росте цены выше $64,40 новыми целевыми уровнями для покупателей выступят $65,55 и $66,85. Бычий оптимизм угаснет, если цена упадет ниже $62.30.

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