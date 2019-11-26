Санкт-Петербург, , 08:14 — REGNUM На таможенном складе Санкт-Петербурга «зависло» несколько сотен подержанных машин из Китая. Об этом сообщает портал Drom.ru.

В партии прибывших подержанных авто есть как машины заказанные юрлицам, так и автомобили приобретённые частными лицами. Однако продавцы транспорта пока не могут получить необходимые таможенные документы и свидетельства о безопасности колесного транспортного средства. Причины такой задержки неизвестны.

Посольство Китая подключилось к решению создавшейся ситуации. Китайская сторона просит выдать СБКТС вне зависимости от соответствия автомобилей техническим требованиям. Была ли реакция с российской стороны — пока также неизвестно.

Напомним, в июле 2019 года минторговли Китая сообщило о начале поставки на внешние авторынки первой партии подержанных машин. Тогда говорилось о 300 автомобилях, которые были экспортированы из КНР в Лаос, Камбоджу, Мьянму, Вьетнам, Россию и другие страны.

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