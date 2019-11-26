Тайбэй, , 08:07 — REGNUM Индекс промышленного производства Тайваня в октябре упал на 2,92% в годовом исчислении, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Производственный индекс зафиксировался на уровне 113,54 пункта, продолжив впадение уже второй месяц подряд. За базис в 100 пунктов взят индекс промышленного производства Тайваня в 2016 году.

Производство, которое является важнейшим компонентом индекса, просело на 3,27% в годовом исчислении, в то время как добыча полезных ископаемых просела на 13,15%. Власти острова связывают это падение со снижением мирового спроса и низкими ценами на сырье.

Субиндекс поставок газа и электроэнергии в октябре наоборот вырос на 2,47%, а водоснабжения — на 4,56%. В период с января по октябрь промышленное производство просело на 1,21% относительно аналогичного периода годом ранее, а производство в целом — на 1,33%.

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