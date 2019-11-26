Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на Мосбирже 25 ноября открылись снижением по иностранным валютам, а по итогам торгов рубль закрылся в минусе. Против евро российская валюта практически не изменилась. Это было вызвано тем, что из-за опубликованной статистики евро подешевел к доллару на Форекс, а фунт укрепился, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Также давление на рубль исходило от нефтяного рынка. Цена на Brent завершала коррекционную фазу, которая началась 22 ноября. Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 63,94 руб., евро/рубль — на 0,02%, до 70,43 руб., фунт/рубль — на 0,73%, до 82,51 руб.

В целом внешний фон для рубля был позитивный. Фондовые индексы в США Nasdaq и S&P 500 достигли рекордно высоких уровней. Поддержку рынку оказывает ожидание того, что США и Китай могут заключить торговое соглашения по окончании первой фазы переговоров. Его ослабление к доллару и евро можно назвать коррекционным.

Сегодня, 26 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $63,60 за баррель. Позитивные комментарии со стороны США и Китая поддержали нефтяной рынок, поэтому сегодня можно ожидать обновления максимума, что позитивно скажется на российской валюте.

Нефть с конца октября находится в боковом тренде. Пока Штаты и Китай не поставят точку в торговой войне, пара доллар/рубль останется торговаться в диапазоне в диапазоне 63,40 — 64,40 руб. Если он будет сужаться, участники рынка (крупные игроки) его расширят до нужных значений.

Пик налоговых платежей пройден, поэтому нужно следить за динамикой цен на нефть. При негативной динамике рубль ослабится.

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