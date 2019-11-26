Оренбург, , 08:05 — REGNUM Администрация Оренбурга объявила конкурс на оказание услуг по предоставлению в аренду автомобиля без экипажа для муниципальных нужд. Начальная (максимальная) цена лота — 895 999 рублей.

Согласно обоснованию начальной цены, в сутки автомобиль обходится в 3,7 тыс. рублей. Источником финансирования указан городской бюджет. Итоги аукциона подведут 3 декабря.

Автомобиль должен быть предоставлен чиновникам в аренду с момента подписания контракта и до 31 декабря 2020 года.

Согласно техзаданию, исполнитель договора должен предоставить мэрии внедорожник черного, серого, коричневого, белого или серебристого цвета. Мощность двигателя должна составлять 188−200 лошадиных сил. Машина должна быть не ранее 2019 года выпуска. Среди требуемых характеристик авто — подогрев передних и задних сидений, климат-контроль, управление аудиосистемой на руле, регулировка рулевого колеса по высоте, шины 235/65 R17», легкосплавные колесные диски R17», датчики дождя и света, боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания, камера заднего вида, система курсовой устойчивости (ЕSC), система распределения тормозного усилия (EBD).

Исполнитель несет расходы на содержание предоставленного в аренду транспортного средства, его страхование (полис обязательного страхования автогражданской ответственности, полис комплексного страхования автотранспортных средств), а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией. Четыре раза в год исполнитель обязан проверять техсостояние автомобиля.