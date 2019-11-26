Чебоксары, , 08:00 — REGNUM Вкладчикам «Чувашкредитпромбанка», который остался без лицензии, выплачено более 1,1 млрд рублей. В Чувашии выплатили половину от общего объёма страхового возмещения. Такие данные были приведены по итогам планёрки в республиканском правительстве.

Страховое возмещение вкладчики получают через банк-агент, которым стал Россельхозбанк. По словам директора чувашского филиала банка Ирины Письменской, в настоящее время более 3 тыс. клиентов «Чувашкредитпромбанка» получили выплаты на сумму 1,104 млрд рублей. Из них порядка 200 млн рублей выплачено 576 юридическим лицам.

«Я думаю, что пик мы уже прошли, половину вкладов по сумме мы выплатили», — полагает Письменская, говоря о ситуации в чувашском филиале.

Региональные власти рекомендовали «в декабре максимально всё выплатить».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в четырёх регионах (Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии и Марий Эл) начались выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк». По предварительным данным госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», за выплатой страхового возмещения на сумму 2,73 млрд рублей могут обратиться не менее 11,3 тыс. вкладчиков.

Лицензия на банковскую деятельность отозвана у «Чувашкредитпромбанка» 7 ноября 2019 года. В числе участников банка — Чувашская Республика в лице минюста, который владеет долей в 36,29%.

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