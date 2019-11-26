Пекин, , 07:53 — REGNUM Китайская компания Huawei представила в Шанхае свой обновленный планшетный компьютер MatePad Pro, пытаясь отвоевать долю этого рынка устройств, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Планшет будет доступен для покупки уже в следующем месяце на китайском рынке. Ранее планшеты Huawei представлялись в линейке MediaPad. MatePad Pro же предлагает инновационное многоэкранное взаимодействие с мобильными телефонами для целей интерактивного офиса и «умных решений».

По словам директора подразделения потребительских решений Huawei Юй Чэндуна, компания недавно достигла высококачественного роста в сфере продажи терминалов. Кроме того, компания отгрузила 7 млн телефонов серии Mate 30 по всему миру за 60 дней с момента их выхода на рынок.

Отметим, что Huawei держит большую рыночную долю планшетов в Китае, по данным за третий квартал 2019 года. Компания отгрузила 2,12 млн единиц планшетов, что составляет 37,4% от общего рынка устройств в Поднебесной.

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